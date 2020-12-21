В Петербурге мужчина осужден на 19 лет колонии за организацию убийства из ревности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил 19 лет колонии строгого режима мужчине, организовавшему убийство на почве ревности, об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города и Ленинградской области.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Габила Асадова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - п. "з" ч. 2 ст .105 УК РФ ("Убийство") <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. По совокупности приговоров: 19 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2012 году Асадов принял решение организовать убийство, испытывая личные неприязненные отношения к будущей жертве из-за ревности к его жене. 29 июля 2012 года исполнитель по заказу Асадова на Северном проспекте до смерти избил потерпевшего. Исполнитель встретился с заказчиком в кафе и получил 200 тысяч рублей вознаграждения за убийство. Асадов вину не признал.