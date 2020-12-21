Следователи проверяют обстоятельства смерти пожилой женщины около школы в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после того, как около одной из школ Ростова-на-Дону обнаружили тело пожилой женщины. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"В следственный отдел по Первомайскому району города Ростова-на-Дону следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении тела 61-летней женщины около одной из школ города, без признаков насильственной смерти. По данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Ход проверки взяла на контроль прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть человека, сидящего на стуле около машины скорой медицинской помощи. По имеющейся информации, женщина почувствовала недомогание и обратилась за помощью в учебное заведение. Сотрудники школы вызвали скорую и предложили женщине дождаться ее на улице.