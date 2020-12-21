Суд в Марий Эл приговорил к 6 годам колонии женщину за похищение новорожденной девочки

ТАСС, 21 декабря. Йошкар-Олинский городской суд приговорил к 6 годам колонии женщину за похищение новорожденной девочки, сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Суд приговорил женщину к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 23 марта 2020 года женщина через служебный вход зашла в перинатальный центр в Йошкар-Оле, где обнаружила в палате новорожденную девочку. Ребенок был в палате один, мать в это время находилась на осмотре у врача. Женщина взяла ребенка, вышла из перинатального центра и привезла похищенную девочку домой. Супругу и его родственникам она сообщила, что это ее ребенок, которого она родила, и ее выписали из роддома. Преступление раскрыли в тот же день, женщину задержали сотрудники полиции, а ребенка вернули родителям.