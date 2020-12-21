Три грузовика попали в ДТП, полностью перекрыв движение по федеральной трассе в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Три грузовика столкнулись на мосту на федеральной трассе в Лодейнопольском районе Ленинградской области, один человек пострадал. В результате ДТП движение по дороге полностью перекрыто, сообщили журналистам в понедельник в учреждении "Упрдор Северо-Запад".

"По предварительным данным, на 234-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на мосту через реку Свирь (Лодейнопольский район Ленинградской области) произошло столкновение трех грузовых автомобилей (Iveco, Mercedes, "Камаз"). Имеется информация об одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, движение по федеральной трассе полностью перекрыто с 18:00 мск 21 декабря. На участке дороги образовался незначительный затор в оба направления. На участке работает спецтехника для эвакуации поврежденных автомобилей.