СМИ: четверо туристов погибли в горах на востоке Мексики

МЕХИКО, 21 декабря. /ТАСС/. Группу из 21 туриста унесло течением горной реки в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке Мексики. Погибли четыре человека, трое пропали без вести, сообщила в понедельник газета Milenio со ссылкой на спасательную службу региона.

За медицинской помощью обратились пятеро туристов, их жизни вне опасности. Все члены группы были гражданами Мексики.

Согласно предварительным данным, к трагедии привел резкий подъем уровня воды в реке, вызванный обрушившимся на регион ливнями. К поиску пропавших без вести привлечены несколько бригад спасателей.

Прокуратура региона начала расследование по факту гибели людей.