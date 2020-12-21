В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном удержании инвалида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Мужчина, которого подозревают в том, что он насильно удерживал инвалида в квартире в Ленинградской области, задержан. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Ранее полицейские освободили мужчину-инвалида, которого насильно удерживали в квартире. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а" ч. 2 ст. 127 УК РФ („Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору").

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1995 года рождения. Нападавший задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи подготовили ходатайство в суд о заключении под стражу.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что 16 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Новое Девяткино в квартире незаконно удерживают инвалидов и издеваются над ними. Полицейские обнаружили, что в квартире находится мужчина без ног, который пояснил, что он бывший военный десантник из Нижнего Новгорода.

Полиции он рассказал, что в День ВДВ в августе этого года его напоили алкоголем и увезли в квартиру, где насильно удерживали, избивали и заставляли попрошайничать. Также выясняется местонахождение второго потерпевшего, который также мог находиться в этой квартире.