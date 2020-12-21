Две женщины и ребенок погибли в результате пожара в жилом доме в Тверской области

ТАСС, 21 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в жилом доме в городе Вышний Волочек Тверской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального следственного комитета.

"Поступило сообщение об обнаружении в доме... тел двух женщин 1982 и 1976 годов рождения с признаками термического воздействия пламени. Кроме того, с места происшествия в стационар больницы доставлен 2-летний мальчик, который впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте областного МЧС, пожар произошел вечером 21 декабря по улице Красных Печатников. "Причина пожара и ущерб устанавливаются. В 19:30 объявлена локализация пожара. В 19:46 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.