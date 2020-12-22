Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Действующий вулкан Шивелуч на Камчатке во вторник выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"По визуальным данным из Усть-Камчатска, взрывы выбрасывали пепел на высоту до 8 км в час, пепловый шлейф простирался к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Ученые установили для Шивелуча красный уровень авиационной опасности.

По данным краевого управления МЧС, пеплопадов в населенных пунктах вблизи вулкана не зарегистрировано.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 60-70 тысяч лет.