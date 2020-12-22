В Самаре задержали депутата, подозреваемого в сбыте наркотиков

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали депутата Советского внутригородского района Самары первого созыва Дениса Штейна, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Советским межрайонным следственным отделом города Самары регионального СУ СК РФ задержан депутат Советского внутригородского района Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, подозреваемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере)", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, депутата подозревают в приобретении для сбыта мефедрона массой не менее 311,05 грамма. Уголовное дело в отношении народного избранника возбудил руководитель регионального следственного управления СК РФ Валерий Самодайкин. В самарском региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили, что приостановили членство депутата.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, отметили в пресс-службе.