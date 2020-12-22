В Мордовии суд арестовал женщину, подозреваемую в истязании шестерых детей

ТАСС, 22 декабря. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу женщины в Мордовии, которую подозревают в истязании шестерых детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ ("Истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних")", - отмечается в сообщении на сайте СК.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, арестована жена настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова. Ранее мужчина также был заключен под стражу как подозреваемый в совершении двух эпизодов иных действий сексуального характера в отношении дочери, когда она была малолетней.

По версии следствия, с 1996 по 2020 годы по месту проживания в Чамзинском районе подозреваемая систематически наносила несовершеннолетним на тот период детям телесные повреждения, лишала их пищи и сна. "Кроме того, как полагает следствие, ею ненадлежащим образом исполнялись и обязанности по воспитанию данных несовершеннолетних. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны шестеро детей из двенадцати, воспитывавшихся в семье", - сообщили в СК.

Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступлений и закрепление доказательственной базы.