В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 4,7

ТАСС, 23 декабря. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду в Сунженском районе Ингушетии. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по республике.

"Северо-Осетинский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в 02:52 мск 23 декабря в Сунженском районе республики зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,7", - говорится в сообщении.

Эпицентр находится между селами Аршты и Чемульга - в 4 км от села Аршты и 5 км от села Чемульга в Сунженском районе.