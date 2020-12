ГП признала "Ассоциацию школ политических исследований при СЕ" нежелательной в России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность французской неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы". Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe ("Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", Франция)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что деятельность этой НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Эта организация станет 31-й в перечне нежелательных.