В Ираке спецназ уничтожил помощника наместника ИГ в стране

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Первый помощник так называемого наместника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке ликвидирован в результате спецоперации на севере страны. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на распространенное в среду заявление представителя командующего Вооруженными силами Ирака Яхьи Расула.

По его словам, специальное тактическое подразделение на вертолетах осуществило упреждающий рейд в районе Вади-эш-Шай. "Во время операции спецназ вступил в бой, убив двух смертников в их укрытии, - сказал Расул. - Один из ликвидированных экстремистов оказался помощником так называемого наместника Ирака по прозвищу Шаалян".

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

Как сообщало ранее иракское информационное агентство ИНА, за минувшие полгода антитеррористические службы республики провели более 150 спецопераций против еще действующих на ее территории боевиков ИГ. В результате этих рейдов были задержаны 250 различных главарей группировки, свыше 50 ликвидированы.