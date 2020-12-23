Гражданин Таджикистана получил тюремный срок за помощь террористу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Выездная коллегия Второго Западного окружного военного суда приговорила к 14 годам колонии гражданина Таджикистана, проживающего в Петербурге, который помогал брату - участнику одной из террористических групп в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суда вынесен обвинительный приговор в отношении Абдусамадхона Болтаева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности путем финансирования") и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Пособничество в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Болтаев приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отметил собеседник агентства.

По информации источника, Абдусамадхон Болтаев жил в Санкт-Петербурге с 2013 года вместе со своим братом Амииллоджоном Болтаевым, который в 2018 году выехал на территорию Сирии для участия в деятельности исламской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В дальнейшем Абдусамадхон помогал брату организовать конспиративную связь с активацией сим-карты на территории РФ, а также переводил деньги на банковскую карту одного из членов исламской группировки.