Суд приговорил к двум годам колонии условно муниципального депутата Юлию Галямину

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к двум годам колонии условно муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину, признав ее виновной в неоднократных нарушениях правил организации митингов, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Галяминой наказание в виде двух лет колонии условно с испытательным сроком на два года", - огласила судья приговор.

Галямину обвиняют по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Гособвинитель ранее в ходе прений сторон попросил приговорить ее к трем годам колонии общего режима. По мнению прокуратуры, исправление подсудимой невозможно без назначения ей наказания в виде реального лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Вину депутат не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

По данным СК, обвиняемая призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она трижды привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.

Решение суда

При назначении условного наказания суд учел положительные характеристики личности подсудимой и отсутствие у нее судимостей.

Суд пришел к выводу, что Галямина неоднократно организовывала и призывала к проведению массовых несанкционированных мероприятий. Согласно приговору, обвиняемая ставила своей целью нарушение прав граждан и покушалась на законно избранную власть, в результате чего ее действия привели к уничтожению зеленых насаждений и другого городского имущества. Отдельно суд отметил организацию митинга, несмотря на принятые в Москве карантинные меры. "Действия подсудимой создавали опасность распространения новой коронавирусной инфекции, дорожно-транспортных происшествий, создавали реальную опасность конституционно охраняемым ценностям жизни и здоровья", - говорится в приговоре. При этом суд критически отнесся к показаниям Галяминой, отрицавшей организацию несанкционированных акций и обосновывавшей участие в публичных мероприятиях встречами с избирателями.

В обоснование приговора суд положил показания сотрудников полиции, видевших Галямину на митингах, и публикации со страницы обвиняемой в социальных сетях с призывами к гражданским выступлениям. Суд отказался признать проводившиеся митинги мирными собраниями граждан и усмотрел в них опасность перерастания в массовые беспорядки.

В новость были внесены изменения (17:46 мск) — добавлены подробности по тексту.