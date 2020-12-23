Муниципальные чиновники в Ростовской области подозреваются во взяточничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбудили в отношении главы администрации Сальского городского поселения Ростовской области и его заместителя. Они подозреваются в получении 2,5 млн рублей через посредника за действия, связанные с муниципальным контрактом, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

Ранее в среду источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил о задержании главы Сальского городского поселения по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника, преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Сальского городского поселения Ростовской области и его заместителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении сотрудника администрации городского поселения.

По версии следствия, глава администрации со своим заместителем через посредника 22 декабря получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 2,5 млн рублей за "совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта".

"В ходе проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые после получения денежных средств задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.