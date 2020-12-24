Суд приговорил экс-главу Клинского района Подмосковья Постриганя к 15 годам за коррупцию

КЛИН /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 24 декабря. /ТАСС/. Клинский городской суд Московской области в четверг приговорил к 15 годам колонии бывшего главу района Александра Постриганя, признав его виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, также экс-чиновнику назначен штраф в размере 116 млн рублей.

"Признать Постриганя виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначить подсудимому штраф в размере 116 млн рублей", - огласил приговор судья Денис Шарапов.

В ходе прений сторон прокуратура попросила суд назначить Постриганю по двум эпизодам превышения должностных полномочий (286 УК РФ) по 5 лет колонии за каждый эпизод и 10 лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (290 УК РФ), а по совокупности совершенных экс-главой Клинского района преступлений всего 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Бывший чиновник вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал.