Число погибших в аварии с автобусом под Рязанью увеличилось до четырех

ТАСС, 25 декабря. Число погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области увеличилось до четырех. Об этом сообщили ТАСС в региональном УМВД.

"При подъеме автобуса обнаружено тело четвертого погибшего", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ведомство будет контролировать проверку причин и обстоятельств ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. По последним данным, ранены 12 человек, из них 11 госпитализированы.