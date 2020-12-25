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Число погибших в аварии с автобусом под Рязанью увеличилось до четырех

Ранее сообщалось о трех погибших
© Правительство Рязанской области

ТАСС, 25 декабря. Число погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области увеличилось до четырех. Об этом сообщили ТАСС в региональном УМВД.

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"При подъеме автобуса обнаружено тело четвертого погибшего", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ведомство будет контролировать проверку причин и обстоятельств ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. По последним данным, ранены 12 человек, из них 11 госпитализированы. 

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