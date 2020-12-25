В Подмосковье мужчина до смерти избил несовершеннолетнего брата

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Молодой человек во время ссоры с 17-летним братом до смерти избил его в подмосковной Шатуре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 13 декабря в квартире на улице Клары Цеткин в Шатуре между подозреваемым и его 17-летним братом возник конфликт, который в последующем продолжился в подъезде. В ходе ссоры подозреваемый нанес брату не менее двух ударов рукой и ногой по лицу и голове, от которых несовершеннолетний упал и потерял сознание", - сообщила Врадий.

22 декабря потерпевший умер в больнице. В отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, он задержан. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.