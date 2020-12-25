В Ленобласти задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Ленинградской области задержали иностранного гражданина, который подозревается в убийстве своей знакомой, чье тело было обнаружено закопанным в лесополосе, об этом в пятницу журналистам рассказали в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"23 декабря в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Приозерского района Ленобласти в квартире дома №30 на ул. Цимбалина в Петербурге по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 35-летний мужчина", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщили в пресс-службе, следствие считает, что 9 сентября во время распития алкоголя в поселке Сосново Приозерского района у подозреваемого и пострадавшей возникла ссора. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове, из-за чего она погибла на месте происшествия. После подозреваемый вывез тело женщины на машине в лес Приозерского района и закопал.

В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области уточнили, что подозреваемый 35-летний мужчина, гражданин иностранного государства, нелегально находящийся на территории России.