Задержаны все участники массовой драки в Мытищах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала всех участников массовой драки, которая произошла 23 декабря около одного из жилых комплексов в Мытищах, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Все участники драки были установлены и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала Петрова.

Она добавила, что во время драки один из участников резко открыл входную дверь в подъезд и ударил ею трехлетнюю девочку. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

По данным источника в правоохранительных органах, все участники драки являются мигрантами.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о массовой драке в ЖК в Мытищах. На момент приезда правоохранителей все участники успели разбежаться, их начали разыскивать.