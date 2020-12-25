В Нижегородской области банда угонщиков похитила автомобили на 17 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала банду угонщиков, которая угнала 19 автомобилей общей стоимостью в 17 млн рублей в Нижегородской области. Группа состояла из 11 человек и была хорошо организована, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в многочисленных кражах личного имущества и подделке идентификационных номеров транспортных средств. По предварительным данным, подозреваемым удалось похитить 19 автомобилей на общую сумму около 17 млн рублей. В настоящее время 12 из них обнаружены и переданы законным владельцам. Местонахождение еще семи устанавливается", - сказала Волк.

Банда была организована нижегородским рецидивистом, который вовлек в нее 10 друзей и родственников, каждый из которых имел свою роль. Члены банды хорошо конспирировались, общались через рации, использовали кодовые слова и фразы.

Фигуранты покупали сломанные автомобили, находили такие же исправные, угоняли их, после чего ставили на угнанные автомобили номера купленных сломанных машин. После этого машины с новыми номерами продавались. Кроме того, по ночам члены банды похищали из гаражей электроинструменты, колеса и другие ценности. Украденное продавали онлайн.

Возбуждено более 50 уголовных дел по статьям о краже, организации и участии в преступном сообществе, похищении знаков соответствия и подделке госномеров. Все дела объединены в одно производство.

Четверо фигурантов взяты под стражу, шестеро отпущены под подписку о невыезде, один заключен под домашний арест.