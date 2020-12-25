Суд удовлетворил иск администрации Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подольский городской суд Московской области в рамках удовлетворения гражданского иска взыскал с осужденного за коррупционные преступления экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна 64,5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. "Взыскать с Шестуна сумму заявленных требований в рамках заявленного гражданского иска в размере 64,5 млн рублей. Для обеспечения исковых требований оставить на хранении арестованное ранее имущество Шестуна", - говорится в приговоре судьи.

Подольский городской суд в пятницу признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 49 млн рублей.

Всего на оглашение приговора объемом более 500 страниц ушло пять дней. Как передает корр. ТАСС, подсудимый все эти дни мешал судье читать приговор, перебивая ее и переходя на оскорбления.

Приговор в законную силу не вступил. Защита перед началом оглашения заявляла, что обжалует обвинительный приговор. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64,5 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

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