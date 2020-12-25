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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Эритрее

Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не поступала

ПРЕТОРИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в пятницу в Эритрее, расположенной в районе Африканского Рога. Об этом сообщил эфиопский телеканал Fana.

По словам представителя правительства Эритреи Йемана Мескеля, землетрясение произошло около 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не поступала.

Эпицентр землетрясения находился в 91 километре к северо-западу от города Агордат. Власти направили в указанный район специалистов для оценки ситуации.

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