Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Эритрее

ПРЕТОРИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в пятницу в Эритрее, расположенной в районе Африканского Рога. Об этом сообщил эфиопский телеканал Fana.

По словам представителя правительства Эритреи Йемана Мескеля, землетрясение произошло около 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не поступала.

Эпицентр землетрясения находился в 91 километре к северо-западу от города Агордат. Власти направили в указанный район специалистов для оценки ситуации.