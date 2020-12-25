В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Двое детей погибли и еще двое пострадали в результате пожара в частном жилом доме в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"25 декабря в Чертковском районе, село Маньково-Калитвенское, переулок Школьный, д. 10, в частном домовладении произошел пожар. Площадь пожара по прибытии первого ПСП составила 35 кв. м. При ликвидации пожара внутри домовладения обнаружены погибшие дети - девочки 2016 и 2019 годов рождения. Двое детей 2017 и 2020 годов рождения спасены, вместе с матерью доставлены в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Очагом возгорания, по предварительным данным, стала печь. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.