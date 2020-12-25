Неизвестные "заминировали" два столичных районных суда

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" поступили в два столичных суда. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Тимирязевский и Перовский районные суды. Оба сообщения проверяются с привлечением экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС подтвердили только поступление сообщения о "минировании" Тимирязевского суда. "В остальные суды никаких сообщений о заложенных взрывных устройствах не поступало", - уточили в Мосгорсуде.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".