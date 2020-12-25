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Приговор аспиранту МГУ Мифтахову по делу о поджоге офиса "Единой России" огласят 11 января

Гособвинение попросило приговорить аспиранта к шести годам колонии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Головинский суд Москвы после новогодних праздников огласит приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим фигурантам дела о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор будет оглашен 11 января в 12:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Гособвинение в ходе прений сторон в попросило приговорить аспиранта к шести годам колонии, а остальных фигурантов к условным срокам. Подсудимые и их защитники просили вынести оправдательный приговор.

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