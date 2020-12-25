Суд в Воронеже арестовал депутата гордумы, подозреваемого в особо крупном мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Воронеже арестовал депутата Воронежской городской думы Сергея Кудрявцева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель суда Максим Рощупкин.

"Только что закончилось заседание, Кудрявцев арестован на 30 суток - по 22 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.

В четверг следователи в Воронеже задержали Кудрявцева в рамках расследования уголовного дела. Тогда же следователи следственного управления СК по Воронежской области с оперативниками УФСБ по региону провели обыски у другого депутата Воронежской городской думы, имя которого следствие пока не называет.

Кудрявцев является членом фракции партии "Единая Россия", избирается в городской парламент с 2010 года, работает в нем на постоянной основе.