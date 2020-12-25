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В Ярославле задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений из церкви

Похищенное мужчина сдал в ломбард

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Житель Мордовии задержан в Ярославле по подозрению в краже ювелирных изделий, которые в качестве пожертвования находились в храме в центре Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный разбил кирпичом окно, проник в церковь и похитил ювелирные изделия, которые находились у одной из икон. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, сумма ущерба неизвестна. Похищенное мужчина сдал в ломбард.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В пятницу суд изберет ему меру пресечения.

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