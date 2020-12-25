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Три человека погибли при столкновении иномарок в Татарстане

Инцидент произошел на трассе Аксубаево - Нурлат

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Иномарки столкнулись на участке трассы в Чистопольском муниципальном районе Татарстана, погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В 15:57 мск на шестом километре автодороги Аксубаево - Нурлат Чистопольского района водитель автомобиля Geely, двигаясь со стороны поселка городского типа Аксубаево в сторону города Нурлата, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Geely и два пассажира Nissan скончались на месте происшествия, уточнили в пресс-службе ведомства.

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