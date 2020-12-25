В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за массового отравления в детском саду

ТАСС, 25 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 43 детей, 16 из которых были госпитализированы, в детском саду города Пучежа Ивановской области. Об этом в пятницу сообщает СК по региону.

"По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п."б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СК, всего за медицинской помощью обратились 43 воспитанника детского сада № 6 "Колокольчик", из них с признаками отравления в Кинешемскую ЦРБ доставили 16 детей. В настоящий момент специалисты изъяли для экспертизы образцы продуктов питания из детсада.

"Действиям должностных лиц дошкольного учреждения будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщили в СК.

Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, несколько детей находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет.