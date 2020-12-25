В Петербурге суд арестовал мужчину, который пытался продать девушку в рабство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в качестве рабыни. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мукаилгаджи Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ" ), сроком по 23 февраля 2021 года. Магомедов вину признал, в удовлетворении ходатайства просил отказать", - говорится в сообщении.

24 декабря источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Петербурге задержали мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку. По информации источника, мужчина выполнял задание радикальных исламистов из-за границы, которые поручили ему найти и вывезти обманным путем незамужнюю мусульманскую девушку для использования в качестве наложницы, оказывающей услуги бытового и интимного характера. В ноябре обвиняемый познакомился с девушкой из Петербурга в соцсетях и убедил ее сбежать с ним в Египет якобы для учебы в теологическом вузе.