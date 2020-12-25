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Пензенский областной суд продлил до 6 апреля арест всем участникам драки в Чемодановке

Массовая драка произошла летом 2019 года

ТАСС, 25 декабря. Участники драки в Чемодановке Пензенской области останутся под арестом до 6 апреля 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда региона.

"Срок ареста всем фигурантам уголовного дела продлен до 6 апреля 2021 года", - отметили в пресс-службе.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами.

Фигурантами дела являются 28 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, одного из фигурантов обвиняют также в убийстве, еще одного - в покушении на убийство. Уголовное дело рассматривает коллегия из трех судей.

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