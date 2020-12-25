Главу Льгова поместили под домашний арест по делу о присвоении средств

КУРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд в Курской области поместил под домашний арест главу города Льгова Владимира Воробьева по делу о присвоении 130 тыс. рублей трех городских школ, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал Воробьеву меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе. Воробьев пробудет под домашним арестом 1 месяц и 29 суток.

В пятницу следователи возбудили уголовное дело в отношении Воробьева по подозрению в присвоении денежных средств. По информации следствия, Воробьев в апреле 2020 года обязал директоров трех школ Льгова заключить через знакомого ему предпринимателя фиктивные договоры на поставку строительных материалов. При этом деньги (130 тыс. рублей), поступившие на счет предпринимателя, были обналичены и переданы главе города.

24 декабря следователи провели обыски в доме Воробьева по уголовному делу о незаконной передаче для вырубки более 500 га леса. Ранее в управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области отмечали, что глава администрации города Льгова Владимир Воробьев способствовал ограничению конкуренции и тому, что лесной участок был передан местному предпринимателю в аренду на 49 лет без проведения торгов.