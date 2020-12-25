В ДТП в КБР погиб один человек

НАЛЬЧИК, 25 декабря, /ТАСС/. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщается на сайте управления ГИБДД по республике.

"25 декабря 2020 года в 15:44 на участке автодороги Аргудан - Александровская Майского района Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомашины Volkswagen и пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту Нальчик - Терек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, пять пассажиров "Газели" с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.

По факту происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Майскому району.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, трое пассажиров "Газели" поступили в Республиканскую клиническую больницу с различными переломами. "Они госпитализированы в травматолого-ортопедическое отделение. Получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Это женщина 1975 г. р. и две девушки 1990 и 1992 годов рождения. Еще три пассажира (мужчины 1961 г. р. и 1989 г. р., женщина 1977 г. р.) после осмотра врача отпущены домой", - рассказали в министерстве.