В Нижегородской области обнаружили карстовый провал под железнодорожными путями

ТАСС, 26 декабря. Грузовой поезд сошел с пути одной колесной парой в результате экстренного торможения из-за обнаружения машинистом карстового провала под железнодорожными путями в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в 00:17 мск при прохождении грузовым поездом третьего пикета 226 км перегона Арзамас - Пешелать Горьковской железной дороги машинистом обнаружено образование карстового провала под железнодорожным полотном. Применено экстренное торможение. Однако ввиду произошедшего локомотив поезда сошел с пути одной колесной парой. Размер провала составил около полуметра шириной и 20 м длиной", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 02:15 локомотив подняли на пути, работы по восстановлению пути завершены в 08:00. "Работы по восстановлению пути окончены в 8 часов, что повлекло четырехчасовую задержку в движении одного пассажирского поезда Москва - Первомайск, пассажиры которого отправлены на станцию назначения автотранспортом", - говорится в сообщении. По факту произошедшего начата проверка.