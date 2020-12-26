Объем утечки нефтепродуктов в НАО составил около 110 кубометров

ТАСС, 26 декабря. Объем утечки нефтесодержащей жидкости в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) в результате разгерметизации трубы составил порядка 110 кубометров. Разгерметизация трубы ликвидирована, на работы по ликвидации последствий утечки потребуется два - три дня, сообщил в субботу в своем Telegram -канале губернатор НАО Юрий Бездудный.

"На Хярьяге ликвидируют последствия разлива нефти. Разгерметизацию трубопровода устранили. <...> Объем разлива составил около 110 кубометров жидкости. По оценкам специалистов, в ней содержится порядка 5% нефти. Толщина загрязненного слоя снега около 10 см", - написал Бездудный.

Губернатор уточнил, что на месте происшествия в субботу работали специалисты межведомственной рабочей группы из Нарьян-Мара в составе сотрудников департамента природных ресурсов, прокуратуры, Росприроднадзора, МЧС, лаборатории ЦЛАТИ и следователей. По предварительной оценке специалистов, угрозы прохождения в грунт разлившихся нефтепродуктов нет.

Ликвидация проводится силами компании-недропользователя. На месте работают 20 человек. Сбор загрязненного снега займет два - три дня, добавил глава округа.

Об утечке нефтесодержащей жидкости в районе Харьягинского месторождения стало известно в пятницу. Сообщалось, что площадь разлива составила ориентировочно 250 квадратных метров, утечка было локализована в тот же день силами компании "Лукойл-Коми".