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Два человека погибли при пожаре в поезде под Полтавой

Вагон находился на ремонте. Причины возгорания выясняются

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в находящемся на ремонте вагоне поезда под Полтавой. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, пожар произошел накануне вечером в Полтавском районе на территории филиала центра по ремонту и эксплуатации путевых машин Украинской железной дороги. Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь спустя три с половиной часа после того, как получили сообщение. "Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух граждан без признаков жизни", - отметили в пресс-службе.

Причины пожара выясняются.

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