Причиной разгерметизации нефтепровода и утечки нефти в НАО могли стать морозы

ТАСС, 26 декабря. Причиной разгерметизации промыслового нефтепровода в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) и последующей утечки нефтесодержащей жидкости могли стать 40-градусные морозы. Об этом сообщил журналистам на месте происшествия в субботу замначальника пятого цеха ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" (структурное подразделение ООО "Лукойл-Коми") Евгений Черных.

"Произошла разгерметизация нефтепровода внутрипромыслового. В связи с понижением температур произошло замерзание, скорее всего, и произошел отказ", - сказал Черных, уточнив что температура воздуха в районе происшествия опускается до минус 40 градусов.

Инцидент произошел в пятницу утром, разлив был локализован уже к 14:00 того же дня. Сейчас идет ликвидация последствий утечки, уточнил представитель "Лукойл-Севернефтегаз". В работах задействовано четыре единицы техники и 20 человек, добавил Черных, отметив, что привлечение дополнительной техники затруднено из-за сильного мороза. Аварийный участок нефтепровода находится на реконструкции, рядом проложен новый, ведутся работы по переходу на него.

Руководитель департамента экологии, природных ресурсов и агропромышленного комплекса НАО Альберт Чабдаров, побывавший на месте происшествия в составе межведомственной комиссии, сообщил, что ситуация находится под контролем губернатора округа. Он добавил, что разлившиеся нефтепродукты не проникли в почву сквозь снег, но последствия инцидента предстоит оценить экспертам. На месте взяты для анализа взяты пробы с загрязненного участка. "В течение небольшого промежутка времени будут проведены исследования и определен вред окружающей среде", - сообщил он.

Чабдаров отметил, что сейчас в округе установились экстремально низкие температуры. "Текущие погодные условия - они на 15% ниже, чем среднегодовая норма. В связи с такими погодными условиями у нас происходят иногда такие события. В связи с этим будут приняты меры по недопущению подобного, будем усиливать контроль, будем призывать нефтяников более ответственно подходить к своей инфраструктуре", - сказал он.

Об объеме утечки

Как сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор НАО Юрий Бездудный, объем разлива нефтесодержащей жидкости в районе Харьягинского месторождения составил около 110 кубометров. По оценкам специалистов, в ней содержится порядка 5% нефти. Толщина загрязненного слоя снега около 10 см, на работы по ликвидации последствий утечки потребуется два-три дня.

По данным региональных властей, район происшествия находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов.

Территориальное производственное предприятие (ТПП) "Лукойл-Севернефтегаз" является самым северным структурным подразделением ООО "Лукойл-Коми" и работает на территории НАО. Структура разрабатывает месторождения в Большеземельской тундре: Тэдинское, Инзырейское, Восточно-Сарутаюское, им. Ю. Россихина, Южно-Хыльчуюское, Харьягинское, Шапкинское, Пашшорское и другие.