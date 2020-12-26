В двух департаментах на севере Франции ввели повышенный уровень метеотревоги из-за шторма

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности объявлен в двух северных департаментах Франции в связи с надвигающимся ураганом "Белла". Об этом в субботу сообщила национальная метеорологическая служба "Метео Франс".

"Ураган "Белла" придет в страну завтра, - говорится в сообщении. - Сильные ветры ожидаются в прибрежных департаментах Финистер и Манш". "Ветер вызовет большие волны", - предупредили метеорологи.

По данным службы, порывы ветра будут достигать 36,1 м/с на открытых пространствах, на побережье скорость потоков воздуха составит 33,3 м/с.