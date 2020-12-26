В отношении жителя Татарстана возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным

ТАСС, 26 декабря. Уголовное дело в связи с жестоким обращением с животным возбудили в Татарстане в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил в горящую печь кота. Об этом сообщила в субботу в своем аккаунте в Instagram прокуратура республики.

"В Татарстане пьяный работник пилорамы бросил в горящую печь кота, потому что тот мешал ему пить. По данному факту сегодня возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов", - говорится в сообщении.

Расследование взято в прокуратуре под особый контроль.