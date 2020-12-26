В Башкирии обнаружили тела мужчины и двух его детей

ТАСС, 26 декабря. Следователи в Башкирии устанавливают обстоятельства гибели мужчины и двоих его детей. Как сообщает в субботу Следственный комитет РФ, по предварительным данным, житель Уфы убил своих детей и покончил с собой.

26 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 37-летний житель Уфы после ссоры с супругой уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле с шестилетним сыном и годовалой дочерью. Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе Башкирии.

"По предварительной версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью", - сообщили в СК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются члены семьи потерпевших и другие свидетели, устанавливаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.