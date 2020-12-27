На севере Ливана произошел пожар в лагере сирийских беженцев

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в ночь с субботы на воскресенье в лагере сирийских беженцев в районе Минья на севере Ливана. Как сообщил ТАСС по телефону один из очевидцев, среди сирийцев есть пострадавшие, которые доставлены в больницу, их численность уточняется.

"Причиной пожара стал поджог после ссоры между группой сирийских рабочих из числа беженцев и членами местного клана Аль Мир", - отметил он. По его словам, возмущение сирийцев вызвала невыплата работодателями причитающихся им денег.

В ответ члены клана подожгли несколько палаток и жилищ, построенных из фанеры. Вспыхнувшее пламя быстро охватило большую часть территории лагеря. Прибывшие на место спасатели смогли потушить пожар и эвакуировали сирийцев в соседние лагеря в Триполи, Аккаре и Дыннии. Армейские патрули пресекли стычки и задержали их зачинщиков.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливане Халед Каббара в свою очередь отметил, что лагерь выгорел почти полностью. "В Минье проживало 75 сирийских семей, все они направлены во временные центры по приему перемещенных лиц на севере страны", - сообщил он.

О ситуации в Бшерре

28 ноября не менее 270 семей сирийских беженцев покинули в массовом порядке город Бшерре на севере Ливана из-за угроз расправы со стороны местного населения. Это произошло после того, как один из жителей Бшерре был застрелен сирийцем, что вызвало всеобщее возмущение. Преступник добровольно сдался ливанским властям, но это не успокоило жителей, которые потребовали выезда сирийцев из города.

МИД Сирии выразил обеспокоенность по поводу событий в городе Бшерре, где, как утверждалось в заявлении внешнеполитического ведомства, "имели место проявления расизма по отношению к сирийским гражданам".

По официальным данным, численность сирийских беженцев, переместившихся с 2011 года на территорию Ливана, превышает 1,5 млн человек. Президент республики Мишель Аун в своем выступлении на 75-й сессии ГА ООН призвал международное сообщество "обеспечить безопасное возвращение на родину сирийских беженцев". Он подчеркнул, что Ливан, который переживает тяжелый экономический кризис, "не в состоянии более нести бремя их присутствия на своей территории".