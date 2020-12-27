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Семь человек погибли на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом

Семеро получили ранения

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Семеро погибли, столько же человек получили ранения в воскресенье в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом. Об этом сообщило местное полицейское управление.

Как уточняется в распространенном заявлении, ЧП произошло в городе Кайюань примерно в 08:00 утра по местному времени (03:00 мск). Сотрудники правоохранительных органов уже произвели задержание нападавшего и установили его личность.

Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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