В Башкирии пострадали девять человек в массовом ДТП

ТАСС, 27 декабря. За медицинской помощью после массовой аварии, которая произошла в воскресенье на трассе в Башкирии, обратились девять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по республике.

"Девять человек были осмотрены врачами, у одного перелом ноги", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что общее число столкнувшихся автомобилей - 15. Трасса была частично перекрыта из-за ДТП. Ранее пресс-служба ГУ МЧС сообщала, что авария произошла с участием девяти автомобилей. Представитель пресс-службы ГИБДД пояснил, что ДТП произошло в условиях ограниченной видимости из-за погодных условий - порядка 20 метров.

По данным ГУ МЧС, авария произошла в воскресенье в Аургазинском районе республики на участке с 84-го по 88-й км трассы Р-240. Подробности выясняются.

На территории республики в воскресенье наблюдается метель и снежные заносы.