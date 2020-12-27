Квартал в Петербурге остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Авария на высоковольтной линии стала причиной отключения электричества в жилом квартале в муниципальном округе Сосновая поляна Красносельского района Санкт-Петербурга в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации района.

"Авария на высоковольтной линии, без света квартал Сосновой Поляны", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Ленэнерго", бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, специалисты ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. "Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения", - сообщили в пресс-службе.

Без электричества остались 193 многоквартирных дома. "Произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна (17 мВт) в зону отключения попало 193 МКД с населением 19 800 человек, в том числе 3 960 детей, аварийные бригады проводят переподключения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.