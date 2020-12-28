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Четыре человека пострадали при пожаре в частном доме в Кузбассе

Трое из них - дети

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Трое детей и мужчина пострадали в результате пожара в частном доме в Березовском городском округе в Кемеровской области, сообщил ТАСС пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

"В 07:17 (03:17 мск) произошел пожар в частном доме в Березовском городском округе по улице Милицейская. Пострадали четыре человека, из них три ребенка", - сообщил он.

Среди пострадавших - два мальчика пяти и семи лет и девочка восьми лет. Их доставили в стационар в тяжелом состоянии. Мужчина от госпитализации отказался.

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РоссияКемеровская область
При пожаре в частном доме в Омске погиб ребенок
Еще троих детей госпитализировали
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