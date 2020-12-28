В Татарстане полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейский получил травмы при попытке задержания пьяного автомобилиста в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Вечером 27 декабря на улице Ленина в городе Зеленодольске 37-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде за рулем автомобиля ВАЗ-2110 при попытке задержания совершил наезд на сотрудника ППС. Полицейский получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Его задержали в административном порядке, в отношении него составлены девять протоколов об административных правонарушениях. Расследование находится на контроле прокуратуры Татарстана.

"Мужчина ранее судим за изнасилование, освободился в сентябре 2020 года. В 2008 году его на 1,5 года лишили права управления транспортными средствами, срок действия водительского удостоверения истек в 2011 году", - говорится в сообщении.