Суд в КНР приговорил блогера к тюрьме за распространение лжи о коронавирусе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 декабря. /ТАСС/. Суд Шанхая в понедельник приговорил к четырем годам тюремного заключения 37-летнюю журналистку-блогера Чжан Чжань, которая вела репортажи из города Ухань во время вспышки там эпидемии коронавируса. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на адвоката осужденной.

Активистка находилась под стражей с середины мая. Ее обвинили в том, что она занималась распространением ложной информации, "провоцировала ссоры и неприятности".

Как отмечает газета, сама Чжан отказывалась признавать свою вину, объявляла голодовку. По словам адвоката, ее доставили на заседание суда в кресле-каталке. Пока не ясно, будет ли она подавать апелляцию.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран, признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.