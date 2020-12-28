В Дагестане суд арестовал четырех человек, подозреваемых в участии в ИГ

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал четверых жителей Дагестана, подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Подозреваемые по ходатайству следствия арестованы до 25 февраля 2021 года", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 25 декабря ФСБ совместно с МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четыре члена ячейки ИГ.